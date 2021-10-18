Объявлен состав сборной России по боксу на чемпионат мира

С 24 октября по 6 ноября в Белграде пройдёт чемпионат мира по боксу. Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов на сборе в Сочи назвал состав команды, которая выступит в новых 13 весовых категориях у мужчин. Фамилии спортсменов обнародовала пресс-служба Федерации бокса России.

Капитаном команды был избран Джамбулат Бижамов из Дагестана, выступающий в весовой категории до 75 кг.

Кроме него в состав команды вошли: до 48 кг — Эдмонд Худоян, до 51 кг — Ахтем Закиров, до 54 кг — Курбан Байранбеков, до 57 кг — Эдуард Саввин, до 60 кг — Всеволод Шумков, до 63,5 кг — Илья Шакиров, до 67 кг — Евгений Кооль, до 71 кг — Джамбулат Мусаев, до 80 кг — Савелий Садома, до 86 кг — Шарабутдин Атаев, до 92 кг — Андрей Стоцкий, свыше 92 кг — Марк Петровский.

Как сообщалось ранее, в Казани завершился вечер бокса, в главном бою которого российский боксёр второго среднего веса Фёдор Чудинов победил техническим нокаутом в третьем раунде немца Ронни Миттага.