https://static.news.ru/photo/71e6e018-bd97-11e9-adcf-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вошёл в тройку лидеров рейтинга самых влиятельных мусульман России.

По данным Бизнес Online , Нурмагомедов занимает третье место, уступая лишь председателю президиума духовного управления мусульман и главе Совета муфтиев Равилю Гайнутдину и экс-президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. В то же время боец ММА опередил действующих глав республик Татарстан и Чечня Рустама Минниханова и Рамзана Кадырова.

Нурмагомедов проведёт следующий бой 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где будет защищать свой чемпионский пояс от американца Дастина Порье.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов отчитал молодого бойца за пропуск тренировок.