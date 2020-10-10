Нурмагомедов пожелал удачи Уланбекову на турнире UFC Fight Night 179

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев в Instagram заявил, что хочет провести бой с украинцем Александром Усиком.

Бегал, скучно было, решил посмотреть наш бой с Усиком на Олимпиаде. Мне интересно было бы с ним побоксировать в тяжёлом весе, — написал Бетербиев в социальной сети. Известно, что Бетербиев...