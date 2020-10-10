Нурмагомедов пожелал удачи Уланбекову на турнире UFC Fight Night 179

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тагир Уланбеков 11 октября проведёт бой против бразильца Бруно Сильвы на турнире UFC Fight Night 179.
Подготовка к бою проходит под руководством Хабиба Нурмагомедова.
Удачи тебе сегодня ночью, брат. Ты очень многое прошёл, чтоб быть там, где ты сегодня находишься. Когда зайдёшь в клетку, помни, сколько всего сделано. Не жди соперника, действуй сам, — написал Нурмагомедов в Instagram.
Ранее NEWS.ru писал, что легковес UFC Тони Фергюсон в своём Instagram обратился к Нурмагомедову, бой с которым срывался уже пять раз. В частности, боец назвал Хабиба «тупицей».
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