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Нурмагомедов пожелал удачи Уланбекову на турнире UFC Fight Night 179

17:26, 10 октября 2020 11
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тагир Уланбеков 11 октября проведёт бой против бразильца Бруно Сильвы на турнире UFC Fight Night 179.

Подготовка к бою проходит под руководством Хабиба Нурмагомедова.

Удачи тебе сегодня ночью, брат. Ты очень многое прошёл, чтоб быть там, где ты сегодня находишься. Когда зайдёшь в клетку, помни, сколько всего сделано. Не жди соперника, действуй сам, — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что легковес UFC Тони Фергюсон в своём Instagram обратился к Нурмагомедову, бой с которым срывался уже пять раз. В частности, боец назвал Хабиба «тупицей».

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