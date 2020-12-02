Нурмагомедов назвал самого достойного стать новым чемпионом UFC

https://static.news.ru/photo/2d90268c-34a5-11eb-945f-fa163e074e61_660.jpg Дастин Порье Фото: vk.com/dustinpoirierufc

Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, кто может занять его место.

Я думаю, Дастин Порье самый достойный. Он мне проиграл, но после этого он выиграл бой и до этого очень убедительно смотрелся. Я думаю, он чуть сильнее остальных, но там почти равны все, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Дастин Порье владел временным поясом чемпионом UFC после победы над Максом Холлуэем в апреле 2019 года и утратил его, проиграв Хабибу Нурмагомедову в сентябре того же года. Всего в активе 31-летнего американца 26 побед и 6 поражений.

NEWS.ru писал, что следующий бой Дастин Порье проведёт с Конором Макрегором. Поединок состоится 23 января на турнире UFC 257. Макгрегор и Порье уже бились под эгидой UFC в 2014 году, тогда поединок закончился нокаутом американца в первом раунде.

Россиянин завершил спортивную карьеру после поединка с Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. Бой завершился победой Нурмагомедова, он в третий раз защитил титул чемпиона в лёгком весе. Всего в активе спортсмена 29 побед в 29 поединках.