Непобеждённый боксёр Сондерс защитил титул WBO

https://static.news.ru/photo/0a7798c2-36d7-11eb-925d-fa163e074e61_660.jpg Билли Джо Сондерс Фото: saundersbillyjoe/instagram.com

Британский боксёр Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе, победив по очкам соотечественника Мартина Маррея (39-6-1, 17 КО).

Поединок стал главным событием вечера бокса на «Уэмбли». Сондерс имел преимущество в ходе всего 12-раундового боя, но так и не сумел отправить противника в нокдаун.

Все трое судей отдали ему победу со счётом 120:109 (двое) и 118:110.

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