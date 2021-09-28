«Немножко больные»: Усик о критике украинских атлетов за фото с россиянами

Боксёр Александр Усик назвал «немножко больными» критиков украинских спортсменов за совместные фотографии с россиянами. Слова Усика передаёт «Р-Спорт».

Боксёр связал такое поведение с хайпом. Он уверен, что люди таким образом стремятся быть услышанными и замеченными.

Я понимаю, о чём вы говорите, но я не хочу рекламировать никаким образом этих людей. Немножко больные, что тут сделать, — сказал Усик на конференции.

Бой Усика с Джошуа прошёл в субботу, 25 сентября. 34-летний украинец выиграл единогласным решением судей со счётом 117:111, 116:112 и 115:113. Перед боем британские болельщики освистали гимн Украины. В Киеве Усика встретили цветами.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал победу соотечественника Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.