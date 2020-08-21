Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator

https://static.news.ru/photo/48ab1d7c-e42e-11ea-a584-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/vadimnemkov

Российский полутяжеловес, ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков (12-2) победил техническим нокаутом во втором раунде Райана Бейдера (27-6) и стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.

Бойцы активно начали поединок, действуя на встречных курсах, а к середине первого раунда инициативу начал перехватывать Немков, но Бейдер ответил тейкдауном. Немков потряс Бейдера встречным ударом в начале второго раунда. Немков отправил Бейдера в глубокий нокдаун хай-киком и и продолжил добивать на настиле, пока рефери не остановил поединок.

В соглавном бою вечера экс-чемпионка Bellator в полулёгком весе канадка Джулия Бадд победила единогласным решением судей Джессику Миль.

Vadim Nemkov wins



Hereâs the beginning of the end for Bader #Bellator244 pic.twitter.com/1JOLAaB9Wa — Connoisseur of Combat (@ConOfCombat) August 22, 2020

Как писал NEWS.ru, российский тяжеловес Валентин Молдавский победил по очкам 44-летнего американского ветерана Роя Нельсона на турнире Bellator 244 в Анкасвилле.