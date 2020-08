Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator

Бойцы активно начали поединок, действуя на встречных курсах, а к середине первого раунда инициативу начал перехватывать Немков, но Бейдер ответил тейкдауном. Немков потряс Бейдера встречным ударом в начале второго раунда. Немков отправил Бейдера в глубокий нокдаун хай-киком и и продолжил добивать на настиле, пока рефери не остановил поединок.

В соглавном бою вечера экс-чемпионка Bellator в полулёгком весе канадка Джулия Бадд победила единогласным решением судей Джессику Миль.