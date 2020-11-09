Напарник Макгрегора назвал заболевшего друга Хабиба крысой

https://static.news.ru/photo/b3a3cd02-228d-11eb-8a8b-fa163e074e61_660.jpg Диллон Дэнис Фото: Dillondanis/instagram.com

Боец смешанного стиля Диллон Дэнис, являющийся спарринг-партнёром Конора Макгрегора, назвал бойца UFC Ислама Махачева крысой.

Он сделал такой комментарий под постом к новости о снятии Махачева с боя против Рафаэля Дос Анжоса на странице ESPN MMA в Instagram.

Крысы всегда бегут, — написал Дэнис.

Ислам Махачев, друг и спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова, должен был драться с Дос Анжосом 14 ноября на турнире UFC в Лас-Вегасе, но отказался от боя из-за инфекции.

Диллон Дэнис — боец Bellator, друг и напарник Макгрегора. 21 июня он поставил на обложку новой игры UFC фото Хабиба в ванной. Именно на него набросился Хабиб Нурмагомедов после победы над Конором Макгрегором 6 октября 2018 года.

Как писал NEWS.ru, главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе стало противостояние бразильских полутяжей Тьяну Сантоса и Гловера Тейшейры. Последний одержал победу в третьем раунде удушением из-за спины.