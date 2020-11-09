Напарник Макгрегора назвал заболевшего друга Хабиба крысой

Боец смешанного стиля Диллон Дэнис, являющийся спарринг-партнёром Конора Макгрегора, назвал бойца UFC Ислама Махачева крысой.
Он сделал такой комментарий под постом к новости о снятии Махачева с боя против Рафаэля Дос Анжоса на странице ESPN MMA в Instagram.
Крысы всегда бегут, — написал Дэнис.
Ислам Махачев, друг и спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова, должен был драться с Дос Анжосом 14 ноября на турнире UFC в Лас-Вегасе, но отказался от боя из-за инфекции.
Диллон Дэнис — боец Bellator, друг и напарник Макгрегора. 21 июня он поставил на обложку новой игры UFC фото Хабиба в ванной. Именно на него набросился Хабиб Нурмагомедов после победы над Конором Макгрегором 6 октября 2018 года.
Как писал NEWS.ru, главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе стало противостояние бразильских полутяжей Тьяну Сантоса и Гловера Тейшейры. Последний одержал победу в третьем раунде удушением из-за спины.