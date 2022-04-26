Мурат Гассиев проведёт бой в июне

Российский тренер Виталий Сланов рассказал NEWS.ru, когда его подопечный Мурат Гассиев планирует вернуться на ринг. Он заявил, что следующий поединок бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF пройдёт летом.

Мурат уже вернулся к тренировкам. Они идут полным ходом. Ожидаем, что возвращение Гассиева на ринг произойдёт в середине-конце июня. На этот период планируется его поединок, но вопрос о возможных соперниках нужно адресовать к организаторам. У меня информации нет, — сказал Сланов.

28-летний Гассиев провёл 30 боёв на профессиональном ринге. В 28 из них он одержал победу (21 — нокаутом), потерпел одно поражение, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв заявил, что экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев упустил возможность реализовать свой потенциал. Тем самым он согласился с мнением хейтеров о спортсмене.