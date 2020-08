Месть за Фёдора: Емельяненко воспитал первого чемпиона

Само слово «месть» перед боем с Райаном Бейдером не использовалось ни Фёдором Емельяненко, ни его талантливым учеником, однако ключом к успеху стала верная тактика и хорошая работа под конкретного соперника. Емельяненко вложил в своего ученика то, что не мог реализовать в бою с Бейдером сам. Главной задачей было не дать ему почувствовать себя хозяином в клетке. Немков сразу постарался захватить инициативу, постоянно встречать соперника и перебивать его сериями ударов. Ключевым стал эпизод в концовке первого раунда, когда чемпион попытался изменить ход боя с помощью перевода в партер, но Немков не дал ему ничего сделать на земле, после чего в глазах Бейдера появилось отчаяние.

Высокий темп с первого раунда был с одной стороны риском, а с другой — реально необходимым фактором для победы. Бейдер рассчитывал получить преимущество в чемпионских раундах, так как раньше выносливость не считалась козырем Немкова, но дело до них просто не дошло. Вадим срубил соперника тяжелейшим хай-киком, а потом почти минуту добивал. При этом рефери проявил максимум терпения и уважения к чемпиону, дав ему чуть больше возможностей для восстановления, чем требовала ситуация. Зато теперь чистая, стопроцентная и заслуженная победа Немкова не вызывает ни у кого сомнений.

Vadim Nemkov wins Here’s the beginning of the end for Bader #Bellator244 pic.twitter.com/1JOLAaB9Wa

Выбор будущих соперников в полутяжёлом дивизионе второй по силам лиги в мире не так велик. В случае победы над Лиото Мачидой право на реванш может получить Фил Дэвис, есть ещё звёздный новичок, перехваченный у UFC Кори Андерсон и швед Даниэль Альбрехтсен, которому Немков проигрывал на заре карьеры в RIZIN. В остальном в Bellator выступают уже побеждённые им соперники и сбитые лётчики. Сам Вадим откровенно говорит, что и в UFC ему некого бояться, а сам он считает себя лучшим полутяжем в мире. Но не воспрепятствуют ли этому переходу дружеские отношения Фёдора Емельяненко со Скоттом Кокером и напряжённые с Дейной Уайтом.

44-летний Рой Нельсон — не тот соперник, о котором мечтал Валентин Молдавский. Вместо Сергея Харитонова, Тимоти Джонсона или Шейха Конго ему достался колоритный американский толстяк, идущий на длительной серии из поражений. Лучшие годы Нельсона ушли с остатками его скорости, а сейчас он превратился в большую и удобную мишень даже для тех, кого он когда-то ронял своим могучим оверхендом. Молдавский не видел в американце никакой угрозы, а сам попадал по нему целыми сериями. Однако гранитный подбородок у ветерана никуда не делся и тот не был даже и близко к состоянию нокдауна.

Вряд ли эта победа как-то повлияла на статус россиянина, который и до этого считался намного сильнее Нельсона, но при этом упитанного бородача очень сложно победить сверхубедительно и заработать дополнительных вистов. Не исключено, что после ещё одной победы уже над топовым соперником Молдавский заберёт и второй пояс Бейдера уже в тяжёлом весе, а если добавить сюда Анатолия Токова, то вскоре пояса в трёх самых престижных весовых категориях окажутся в руках у учеников Емельяненко.

Ярослав Амосов получил такое прозвище за красивый рекорд, который сейчас выглядит как 24-0. Последние пять побед он одержал в Bellator, но и там не попадал пока на серьёзных соперников. Достойным испытанием для него должен был стать человек-одеяло Джон Фич, но в последний момент его заменил безвестный Марк Леммингер. Амосов так жёстко избил его в первом раунде в стойке и локтями в партере, что рефери не разрешил ему продолжать бой из-за сильнейшего рассечения брови. Теперь украинца хотелось бы увидеть в деле в основном карде и против достойной оппозиции.