Менеджер Макрегора рассказал, когда спортсмен вернётся в октагон

https://static.news.ru/photo/0345fc88-f6b9-11e9-b00a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Оди Аттара, являющийся менеджером ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, предположил сроки возвращения спортсмена в октагон. Ранее предполагалось, что он проведёт следующий поединок 11 июля.

Конору очень любопытно посмотреть, как относятся к здоровью и безопасности спортсменов и персонала на UFC 249. Он хотел бы сражаться при аншлаге, но понимает, что его борьба на пустой арене может сделать для людей дома, — цитирует Аттара ESPN.

По словам менеджера, 31-летний Макгрегор хочет удостовериться, что организация сумеет обо всех позаботиться с точки зрения безопасности.

Последний раз ирландец появлялся в октагоне в январе текущего года. Тогда он досрочно победил бойца Дональда Серроне.

Ранее американский боец Тони Фергюсон заявил, что Нурмагомедову и Макгрегору нужно заканчивать карьеру, писал NEWS.ru.