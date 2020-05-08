Менеджер Макрегора рассказал, когда спортсмен вернётся в октагон

Оди Аттара, являющийся менеджером ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, предположил сроки возвращения спортсмена в октагон. Ранее предполагалось, что он проведёт следующий поединок 11 июля.
Конору очень любопытно посмотреть, как относятся к здоровью и безопасности спортсменов и персонала на UFC 249. Он хотел бы сражаться при аншлаге, но понимает, что его борьба на пустой арене может сделать для людей дома, — цитирует Аттара ESPN.
По словам менеджера, 31-летний Макгрегор хочет удостовериться, что организация сумеет обо всех позаботиться с точки зрения безопасности.
Последний раз ирландец появлялся в октагоне в январе текущего года. Тогда он досрочно победил бойца Дональда Серроне.
Ранее американский боец Тони Фергюсон заявил, что Нурмагомедову и Макгрегору нужно заканчивать карьеру, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен