Макки «задушил» Фрейре и стал чемпионом Bellator и победителем Гран-при

В Анкасвилле завершился турнир Bellator 263, главным событием которого стал финал Гран-при в полулёгком весе. Американец Эй-Джей Макки (18-0) победил удушением гильотиной в первом раунде бразильца Патрисиу Фрейре (33-5)

После недолгой разведки, где Макки использовал своё преимущество в длине конечностей, он жёстко попал в голову Питбулю и начал сначала добивать, а затем душить гильотиной. Бразилец уснул, о чём его соперник сообщил рефери, и бой был остановлен. Фрейре категорически не согласился с таким решением, сказав, что он не сдался и не отключился.

Макки получил и пояс победителя Гран-при, в котором на протяжении двух лет сражались 16 сильнейших полулегковесов лиги.

В соглавном поединке также среди полулегковесов датчанин Мадс Бурнелл победил единогласным решением судей американца Эммануэля Санчеса.

Как сообщалось ранее, российский боец лёгкого веса Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова нокаутировал в первом раунде американца Мэнни Муро и одержал вторую победу в Bellator.