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Макгрегор ждёт третьего боя с Порье

15:46, 24 января 2021 230
Конор Макгрегор Конор Макгрегор Фото: TheNotoriousMMA/twitter.com

После поражения от американца Дастина Порье ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поблагодарил своих болельщиков и заявил, что хочет встретиться со своим соперником в октагоне ещё раз. Если это произойдёт, то встреча станет третьей по счёту.

Дастин — отличный соперник, и я жду новой схватки, — написал он в Twitter. 

Порье победил Макгрегора в главном бое турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ирландец отправился в нокаут впервые в карьере. Впервые соперники встретились в 2014 году, тогда в нокауте оказался Порье. Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и пять поражений. Ирландец во время боя получил также травму ноги. 

Ранее чемпион Fight Nights Global Дмитрий Бикрёв, участвовавший в организации приезда Конора Макгрегора в Москву в 2019 году, оценил вероятность реванша ирландца с Хабибом Нурмагомедовым, сообщал NEWS.ru. 

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