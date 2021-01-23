Макгрегор ждёт третьего боя с Порье

https://static.news.ru/photo/4775fba8-5e44-11eb-ba5a-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: TheNotoriousMMA/twitter.com

После поражения от американца Дастина Порье ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поблагодарил своих болельщиков и заявил, что хочет встретиться со своим соперником в октагоне ещё раз. Если это произойдёт, то встреча станет третьей по счёту.

Дастин — отличный соперник, и я жду новой схватки, — написал он в Twitter.

Thanks for the support everyone! Was not my night/morning in there but a great contest to improve on. Iâm excited at the blockbuster trilogy I now have on my hands. Dustin is a hell of a competitor and I look forward to going again. God bless us all, happy Sunday — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 24, 2021

Порье победил Макгрегора в главном бое турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ирландец отправился в нокаут впервые в карьере. Впервые соперники встретились в 2014 году, тогда в нокауте оказался Порье. Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и пять поражений. Ирландец во время боя получил также травму ноги.

Ранее чемпион Fight Nights Global Дмитрий Бикрёв, участвовавший в организации приезда Конора Макгрегора в Москву в 2019 году, оценил вероятность реванша ирландца с Хабибом Нурмагомедовым, сообщал NEWS.ru.