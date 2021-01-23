Знакомый Макгрегора: про реванш с Хабибом придётся забыть

https://static.news.ru/photo/3e01c3d8-5e24-11eb-a51a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Бикрёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион Fight Nights Global Дмитрий Бикрёв, участвовавший в организации приезда Конора Макгрегора в Москву в 2019 году, оценил вероятность реванша ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.

Про него надо забыть. Однозначно. Я верил в случае победы Конора, и если он покажет какое-то яркое выступление. Для Конора Порье был удобным соперником. Это был его шанс по-настоящему вернуться, побить второй номер рейтинга, претендента на пояс. Этого не случилось, и теперь я просто не вижу смысла. Думаю, Хабиб его тоже не видит. Спортивной составляющей в этом нет, — сказал Бикрёв корреспонденту NEWS.ru.

Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 257. Поединок прошёл на товар «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 января и завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Для американца эта победа стала 27-й при 6 поражениях, Макгрегор в пятый раз проиграл при 22 победах. Оба терпели поражение от Хабиба Нурмагомедова.

NEWS.ru писал, что, по мнению чемпиона UFC Петра Яна, Макгрегор проиграл, потому что он — «сытый волк».