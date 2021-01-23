Макгрегор получил травму ноги в бою с Порье

https://static.news.ru/photo/d9ec4c60-5e1e-11eb-806e-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: thenotoriousmma/instagram.com

Ирландский боец Конор Макгрегор в бою с американцем Дастином Порье получил травму ноги. Европеец после падения поднялся и пошёл, сильно хромая. В результате поединок он проиграл.

Ранее стало известно, что Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Ранее они боролись друг против друга в 2014 году, где Макгрегор в первом раунде одержал победу.

После фиаско ирландец заявил, что готов встретиться со спортсменом из США ещё раз. Он отметил, что во время драки его нога была и так была травмирована. По словам бойца, он плохо себя чувствовал. Тем не менее ирландец признался, что не ищет оправданий. По его словам, соперник дрался даже очень хорошо.

По итогу драки правая нога Макгрегора была травмирована. Он хромал, поднявшись после падения, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье. По его словам, фиаско европейского спортсмена случилось из-за смены команды и слабых спарринг-партнёров.