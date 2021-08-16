Макгрегор рассказал о восстановлении после операции

Бывший чемпион Ultimate FIghing Championship (UFC) Конор Макгрегор рассказал, как восстанавливается после перелома ноги, полученного в бою с американцем Дастином Порье. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Я вернусь в 2022 году. Пока быстро иду на поправку и работаю с лучшей командой. Вернусь в кратчайшие сроки, — написал Макгрегор.

Конор Макгрегор проиграл бой Порье техническим нокаутом в первом раунде. В конце пятиминутки он сломал ногу и не смог продолжить бой. Порье после этой победы стал официальным претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе. Макгрегору была сделана операция, восстановление от которой займёт как минимум полгода, однако боец намерен продолжить свою карьеру.

2022. Iâm improving rapidly! Working with the best team money can buy!

Iâll be back in no time, lock loaded! https://t.co/uqDKEk3XtF — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 16, 2021

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подверг критике другого экс-чемпиона UFC в двух дивизионах, американца Даниэля Кормье, и обвинил его в пьянстве.