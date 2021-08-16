Макгрегор рассказал о восстановлении после операции
Александр Круглов
Александр Круглов
13:57, 16 августа 2021
Конор МакгрегорФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший чемпион Ultimate FIghing Championship (UFC) Конор Макгрегор рассказал, как восстанавливается после перелома ноги, полученного в бою с американцем Дастином Порье. Об этом он сообщил в своём Twitter.
Я вернусь в 2022 году. Пока быстро иду на поправку и работаю с лучшей командой. Вернусь в кратчайшие сроки, — написал Макгрегор.
Конор Макгрегор проиграл бой Порье техническим нокаутом в первом раунде. В конце пятиминутки он сломал ногу и не смог продолжить бой. Порье после этой победы стал официальным претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе. Макгрегору была сделана операция, восстановление от которой займёт как минимум полгода, однако боец намерен продолжить свою карьеру.
2022. Iâm improving rapidly! Working with the best team money can buy! Iâll be back in no time, lock loaded! https://t.co/uqDKEk3XtF
Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подверг критике другого экс-чемпиона UFC в двух дивизионах, американца Даниэля Кормье, и обвинил его в пьянстве.