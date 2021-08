Макгрегор рассказал о восстановлении после операции

Конор Макгрегор проиграл бой Порье техническим нокаутом в первом раунде. В конце пятиминутки он сломал ногу и не смог продолжить бой. Порье после этой победы стал официальным претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе. Макгрегору была сделана операция, восстановление от которой займёт как минимум полгода, однако боец намерен продолжить свою карьеру.

2022. I’m improving rapidly! Working with the best team money can buy!

I’ll be back in no time, lock loaded! https://t.co/uqDKEk3XtF