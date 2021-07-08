Макгрегор поделился планами на бой с Порье

Экс-чемпион Ultimate FIghting Championship (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился своим мнением о сопернике Дастине Порье и рассказал о своих планах на бой. Его слова приводит RollingStone.

В последнее время он наговорил много всякой ерунды и за это заплатит. Это нехорошо. 10 июля я его нокаутирую без вопросов. Я никогда ещё не был так опасен и так сконцентрирован. Я намерен вынести его, — сказал Макгрегор.

Третий бой Макгрегора станет главным событием турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Первый поединок в полулёгком весе ирландец выиграл в сентябре 2014 года, нокаутировав соперника в первом раунде. Во втором бою в лёгком весе в январе 2021 года Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.

Как сообщалось ранее, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сделал прогноз на исход третьего боя Конора Макгрегора и Дастина Порье.