Махачев прокомментировал шутку Нурмагомедова об избиении дагестанцами

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Ислам Махачев прокомментировал скандальную шутку Хабиба Нурмагомедова и отметил, что многим выгодно развернуть её так, чтобы Хабибу было неудобно. Слова бойца приводит «Чемпионат».

Это была просто шутка в сторону Макгрегора. Это никакая не политика. Просто каждый понимает ее по-своему. Каждый разворачивает, как хочет. Кому-то хочется, чтобы ее восприняли так, чтобы было неудобно Хабибу. В UFC очень много бойцов друг друга подкалывают и делают это в сто раз сильнее. Это не было что-то такое. Просто, чтобы подколоть Макгрегора, — сказал Махачев.

Также боец, которого связывают дружеские отношения с Нурмагомедовым заявил, что осуждает дагестанцев, которые втроём избили в метро Романа Ковалёва/

Как сообщалось ранее, легковес UFC Тони Фергюсон намекнул на возможный поединок с россиянином Исламом Махачевым.