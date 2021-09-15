Магомед Исмаилов поделился мыслями об окончании карьеры

Популярный российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал, что думает о завершении спортивной карьеры после боя с Владимиром Минеевым, который состоится в Сочи 17 октября. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Я постоянно завязываю с карьерой и не отвожу себе на это время. Я давно говорил, что со спортом завяжу в 35 лет. Мне сейчас 35. Достаточно долгое время существуют определённые причины, по которым я, так скажем, пакую чемоданы. Я хочу завязать с ММА — я устал. Хотя я вот сейчас подумал и понял, что не устал. Проведу этот бой и уже после него по-другому себя чувствовать буду, — рассказал спортсмен.

16 октября в Сочи Исмаилов проведёт бой-реванш за титул чемпиона FIGHT NIGHTS в среднем весе с Владимиром Минеевым. Первый их поединок три года назад завершился вничью.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА Владимир Минеев ответил на вопрос, стал бы он драться со своим предстоящим оппонентом Магомедом Исмаиловым на улице. Он пояснил, что если и драться, то за нуждающегося, за справедливость, за то, чтобы остановить зло, но не за гордыню. Также боец призвал подписчиков развивать не только мышцы, но и читать книги, общаться с умными людьми, что позволит просчитывать ситуации наперёд, так как лучший бой — это тот, которого не было, а лучшее оружие — это правда и мыслящая голова.