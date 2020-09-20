Любин победил Гаушу и завоевал титул WBC Silver

https://static.news.ru/photo/93e38164-fafc-11ea-a3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ericksonhammer

В штате Коннектикут прошёл вечер бокса, главным событием которого стал бой за вакантный титул WBC Silver в полусреднем весе. Американец Эриксон Любин (23-1, 16 КО) победил единогласным решением судей Террелла Гаушу (21-2-1, 10 КО).

Бой продлился все 12 раундов с небольшим преимуществом Любина, который был фаворитом и до поединка. Все судьи отдали ему победу со значительным разбросом в оценках — 115:113, 116:112 и 118:110.

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