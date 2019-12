Первый раунд изобиловал клинчами, в которых Куницкая имела преимущество за счёт ударов коленями, однако концовка осталась за её соперницей. Лэдд перевела бой в партер, забрала контроль со спины и успела нанести серию ударов. Во второй пятиминутке Куницкая также имела преимущество в ударной технике и клинче и вновь пропустила проход в ноги в концовке.

В начале третьего раунда Лэдд отправила Куницкую в нокдаун ударом с левой с наскока, а затем добила в партере градом мощных ударов из доминирующей позиции. Куницкая потерпела второе поражение в UFC.