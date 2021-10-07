Кто на Усика, или почему нельзя недооценивать панчера

В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер проведут заключительный бой трилогии за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе. Именно победитель этого поединка будет носить неофициальный титул чемпиона по версии журнала The Ring и в перспективе может сразиться за объединение титулов с украинцем Александром Усиком. Цыганский Король перед боем явный фаворит, однако его соперника рано списывать со счетов.

История противостояния

Первый бой между Фьюри и Уайлдером прошёл в декабре 2018 года. Цыганский король уверенно контролировал ход боя в его первой половине и настолько уверовал в свой успех, что пропустил жёсткую атаку в девятом раунде и оказался в нокдауне. После этого Уайлдер отчаянно пытался нокаутировать британца, был близок к этому в 12-м раунде, а в итоге добился лишь устраивавшей его ничьей.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри Isaac Brekken/AP/ТАСС

Организация реванша заняла у сторон более года. За это время соперники одержали по паре проходных побед, а Фьюри хорошо изучил соперника. Во втором поединке он много двигался, постоянно атаковал и в свою очередь уходил от мощных ударов Уайлдера. Американец, напротив, был чересчур зажат и уже к концу четвёртого раунда выглядел заметно уставшим. В пятом раунде Фьюри мощной серией ударов первые отправил соперника в нокдаун, после чего бой принял односторонний характер до тех пор, пока в конце седьмого раунда секунданты американца не выбросили полотенце.

Помехой для незамедлительного реванша стала пандемия. При этом Фьюри сразу потерял интерес к этому сопернику и начал вести переговоры с Энтони Джошуа об объединении чемпионских поясов. Британцы даже подписали контракт на два боя и назначили дату первого из них, но их планам было не суждено сбыться. Уайлдер прекрасно помнил о пункте в контракте об обязательном реванше, а потому без проблем вынудил через суд чемпиона дать ему этот бой и отказаться от поединка с Джошуа. Для олимпийского чемпиона Лондона-2012 в супертяжёлом весе эта заминка и вовсе стоила всех титулов, которые он уступил Усику.

Реванш нужен только Уайлдеру

В принципе второй бой снял все вопросы, относительно расклада сил в этом поединке. Фьюри показал себя гораздо более умным и разносторонним боксёром. Его работа ног, джеб и разнообразие комбинаций при феноменальных габаритах делают его автоматическим фаворитом в бою с любым современным боксёром. Он выглядит словно Мохаммед Али с габаритами профессионального баскетболиста. По этой причине большинство фанатов бокса вместо того, чтобы смотреть третий бой, который будет складываться понятно как, предпочли бы увидеть поединки Цыганского Короля с Усиком или Джошуа (там, кстати, тоже по контракту положен реванш).

Александр Усик Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для Уайлдера ценность этого поединка прежде всего в том, чтобы заработать $20 млн. Без пояса ему сейчас и так будет непросто найти интересного соперника, потому как многие боксёры по-прежнему остерегаются его ударной мощи, а уж о денежных боях и вовсе придётся забыть. Фьюри же вынужден готовиться к этому поединку, хотя сам мечтает о совсем других боях. Именно от того, как сложилась эта подготовка, насколько серьёзны были последствия перенесённого летом коронавируса и сколько внимания сам британец уделяет этому бою, и зависит его исход. Уайлдер тут совершенно ни при чём.

Единственный шанс Уайлдера даже не в его ударе

Бронзовый Бомбардировщик, безусловно, самый сильный панчер тяжёлого дивизиона. Его невероятный процент нокаутов и жесточайшие удары, способные срубить любого оппонента, не раз предопределяли исход не самых простых боёв в его пользу. Да и первый поединок с Фьюри показал, что недооценивать панчера не стоит никогда. Но главный фактор в пользу американца даже не его ударная мощь, а характер Фьюри.

Цыганскому Королю для идеальной подготовки к бою нужна сильнейшая мотивация. Она была на высоте во время его двух лучших поединков в карьере с Владимиром Кличко и в реванше с Уайлдером. Но во время проходных боёв он мог откровенно валять дурака, как это было со шведом Отто Валлином, мог после победы над Кличко исчезнуть на несколько лет, употребляя бесконтрольно наркотики и алкоголь. Сейчас Фьюри также не выглядит, как супермотивированный боксёр.

Тайсон Фьюри Larry Burton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он вспоминает, как спокойно пил пивко перед первым боем, и все помнят, чем тот поединок завершился. Сейчас для британца тоже слишком много отвлечений. Он говорит об Усике и Джошуа, о возвращении в Манчестер Роналду, но при этом соперник его уже особо не заботит. Более того, он как-то сказал, что у Уайлдера удар не сильнее, чем у Кличко, а техника намного хуже. Когда-то такая расхлябанность в бою с панчером забытого ныне экс-чемпиона Майкла Мурера, сделала чемпионом 45-летнего Джорджа Формена, который вошёл в историю как самый возрастной обладатель титула в тяжёлом весе. Если Фьюри в этот уик-энд будет и дальше смотреть сквозь своего соперника, к нему может прийти возмездие, а шанса исправить ошибку в следующем бою уже не будет.