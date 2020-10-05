Круче чемпиона UFC: как сбежавший от войны чеченец стал иконой в Польше

В предстоящий уик-энд главная звезда польских ММА Мамед Халидов возобновит бойцовскую карьеру и сразится за пояс чемпиона одной из крупнейших европейских лиг KSW с британцем Скоттом Аскхэмом на турнире в Лодзи. Уроженец Чечни, уехавший в Европу из-за войны и беспредела на родине, стал в Польше поистине культовым бойцом, популярности которого может позавидовать и нынешний чемпион UFC Ян Блахович. На боях и бизнесе Халидов заработал миллионы, а потому так и не заинтересовался возможностью выступать в октагоне. В прошлом году после серии из трёх поражений подряд он повесил перчатки на гвоздь, но обстоятельства снова заставляют его драться.

Спасение от войны

Мамед Халидов — лишь один из многих представителей масштабной чеченской эмиграции в Европу 90-х годов. Покинуть Чечню он решил в 17 лет, чтобы продолжить учёбу в Европе, да и жить в нормальных условиях. Его родина только что пережила разрушительную первую войну, но перемирие и эфемерная свобода не принесли в Грозный порядок и покой. Учиться дальше и заниматься спортом Мамед не мог, а потому выбирал из трёх вариантов: Польша, Италия и Египет. В итоге остановился на первом и самом близком. К тому же в Польше уже сформировалась внушительная чеченская диаспора.

Оказавшись в новой стране, Халидов в первую очередь выучил польский язык, которым сейчас владеет свободно, и окончил университет в Ольштыне по специальности «Менеджмент». О единоборствах пришлось на время забыть, пока он не пошёл на занятия ММА в местном клубе. Начав карьеру профессионала в 24 года, Мамед проиграл первые два поединка в Литве и вовсе не считался перспективным бойцом. Всё изменилось с его приходом в 2007 году в лигу KSW. Карьера Халидова круто пошла вверх, и он стал главной звездой польских ММА, а подписавшая его организация вскоре вырвалась на лидирующие позиции в Европе.

Статус героя

Мамед Халидов ksw_mma/instagram.com

С 2007 по 2018 год Халидов оставался непобеждённым в KSW и лишь изредка совершал вылазки в другие компании вроде американской Elite XC и Японской Sengoku, где он разошёлся миром в двухматчевом противостоянии с чемпионом из Бразилии Жорже Сантьяго. Параллельно Халидов ярко уничтожал на радость польской публике крепкую оппозицию в лице известных ветеранов UFC. Благодаря харизме и ярким победам Халидов получил прозвище Каннибал и быстро стал главным активом лиги наряду с многократным чемпионом мира по силовому экстриму Мариушем Пудзяновским, но на совместных турнирах место в главном бою доставалось чеченцу, а не одному из самых успешных польских бойцов.

Халидов быстро обрёл широкую известность и за пределами бойцовского мира. В 2012 году он принял участие в сериале «Л как любовь», где сыграл самого себя. Судя по тому, что отдельные турниры с участием Халидова собирают и по пять миллионов платных просмотров, в стране его знают почти все. Большим успехом пользовался и снятый о нём в 2017 году документальный биографический фильм «Моя битва».

Попытки договориться с UFC

Халидов наряду с Фёдором Емельяненко — один из немногих бойцов, кто отказался переходить в UFC, хотя имел щедрое предложение. В первой половине этого десятилетия ему предлагали хороший гонорар и статус хедлайнера турнира в Польше, где ему должен был противостоять экс-чемпион UFC Лиото Мачида. Халидова не устроил тот же пункт, что и команду Емельяненко в своё время, а именно — эксклюзивные права на бойца и все его выступления и запрет соревноваться в других организациях, включая KSW.

Есть мнение, что боец попросту решил не рисковать своим безоговорочным авторитетом в Польше ради покорения лучшей лиги мира. В то время Халидов по праву входил в топ-20 лучших средневесов, но при этом избегал встреч с лучшими. Можно было рискнуть ради похода за титулом UFC, и тогда бы это обернулось ещё большей славой и гонорарами, а можно было и всё потерять. Халидов рассудил, что миллионные гонорары за бой в Польше здесь и сейчас дороже иллюзорной мечты о чемпионском поясе, и от предложения отказался.

Скандал с крадеными автомобилями

Мамед Халидов ksw_mma/instagram.com

В последние годы, когда в карьере Мамеда наметился спад, он всё чаще задумывался об уходе из спорта, а в 2018 году после второго поражения подряд от Томаша Наркуна объявил об отставке. Через полгода Халидова задержали сотрудники Бюро антитеррористических операций по подозрению в организации преступной группировки, занимавшейся скупкой краденых дорогих автомобилей на территории Польши и Чехии. Среди 11 пунктов обвинения перепродажа краденых автомобилей, поджоги, оскорбления сотрудников полиции и другие противоправные действия

Бойца вскоре после подключения авторитетного адвоката и собственника KSW Мацея Ковульского выпустили из-под стражи, однако дело до сих пор не закрыто. С тех пор он успел подраться с британцем Скоттом Аскхэмом, снова объявить об уходе и теперь возвращается ради реванша и ещё одного чека на сумму с большим числом нулей. По мнению экс-бойца UFC Дмитрия Смолякова, Халидову сотрудники правоохранительных органов не могут простить чрезмерную независимость, а красть машины ему нет смысла, так как у него есть успешный строительный бизнес.

А было ли наследие?

Мамед Халидов MMAmedKhalidov/facebook.com

В последний раз Халидов побеждал ещё в 2017 году уступавшего ему значительно в габаритах Бориса Манковского. С тех пор он потерпел три поражения подряд, а главное, не радовал своими физическими кондициями, выдыхаясь уже после первого раунда. В реванше с Аскхэмом он явный андердог, а поражение может привести к тому, что скоро и в Польше он будет мало кому интересен. К тому же есть большие сомнения, что карьера Халидова в UFC была бы действительно успешной.

В Польше длительная победная серия была обеспечена благодаря тщательному подбору соперников из числа сбитых лётчиков и комфортному домашнему судейству, которое как минимум дважды в 2010 году с Рютой Сакураем и в 2016 году с Азизом Караоглу спасло Халидова от поражения. Последний случай был настолько вопиющим, что боец сам отказался от пояса в среднем весе и первый раз задумался о завершении карьеры. Но, похоже, время Халидова в избранном и тщательно оберегаемом им статусе первого парня на деревне подходит к концу. Вряд ли очередное поражение от британского середняка укрепит и без того шаткое наследие доморощенного чемпиона. Однако новые польские звёзды предпочитают уходить в UFC на взлёте карьеры, а потому KSW будет до последнего эксплуатировать остатки популярности своей главной звезды.