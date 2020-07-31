Король Артур сохранил титул чемпиона Британского содружества

https://static.news.ru/photo/7ea95516-d37f-11ea-bea0-fa163e074e61_660.jpg Линдон Артур Фото: lyndonarthur/twitter.com

Британский боксёр полутяжёлого веса Линдон Артур (17-0, 12 КО) на турнире в Лондоне, прошедшем под эгидой компании Queensberry Promotions, победил по очкам соотечественника Дека Спелмана (16-4, 8 КО) и отстоял титул чемпиона Британского содружества в полутяжёлом весе.

Артур сразу отдал сопернику пространство ринга, предпочитая действовать на контратаках с дистанции и при этом сдерживая соперника джебом. Спелман продолжал следовать своей прямолинейной технике — постоянно идти вперёд с ударами, а Артур не форсировал событий, держа в уме долгую протяженность боя.

Большую часть восьмого раунда Артур простоял в углу, но при этом перебил соперника в размене ударами. Кроме того прозванный Королём Артуром чемпион отлично защищался и не дал сопернику нанести ни одного жёсткого удара, как бы отчаянно тот ни атаковал. По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу Артуру со счётом 119:109, 116:112 и 116:113.

Не исключено, что в следующем поединке Артуру будет противостоять бывший соперник россиянина Сергея Ковалёва Энтони Ярд.

В соглавном бою вечера во втором полулёгком весе непобеждённый британец Ник Болл победил по очкам Джерома Кэмпбелла, отправив его в седьмом раунде в нокдаун.

Как писал NEWS.ru, крупнейшая в единоборствах промоутерская компания Азии One провела первый турнир за пять месяцев, на котором были разыграны два титула чемпиона мира по муайтай.