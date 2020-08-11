Кормье рассказал как победит Миочича на турнире UFC 252

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье поделился планом на бой со своим оппонентом Стипе Миочичем на турнире UFC 252 в в Лас-Вегасе.
Я планирую больше использовать борьбу. Всю жизнь работал над этими навыками. Не собираюсь стоять и драться со Стипе 25 минут. Более разумный способ достижения победы — использовать все навыки, которые у меня есть. Ожидаю, что Стипе будет в отличной форме и даст жёсткий бой, но я готов разбить его и победить, — приводит слова Кормье BJPenn.com.
Также Кормье отметил, что в ходе их второго поединка Миочич сумел подстроиться, внести коррективы в план на бой и одержать победу.
Как писал NEWS.ru, история трилогий в октагоне говорит о том, что тот, кто сравнивает счёт во втором поединке, становится победителем и всего противостояния.
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