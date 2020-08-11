Кормье рассказал как победит Миочича на турнире UFC 252

https://static.news.ru/photo/a71cbf80-dbd9-11ea-8470-fa163e074e61_660.jpg Даниэль Кормье Фото: Hans Gutknecht/Global Look Press via ZUMA Press

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье поделился планом на бой со своим оппонентом Стипе Миочичем на турнире UFC 252 в в Лас-Вегасе.

Я планирую больше использовать борьбу. Всю жизнь работал над этими навыками. Не собираюсь стоять и драться со Стипе 25 минут. Более разумный способ достижения победы — использовать все навыки, которые у меня есть. Ожидаю, что Стипе будет в отличной форме и даст жёсткий бой, но я готов разбить его и победить, — приводит слова Кормье BJPenn.com.

Также Кормье отметил, что в ходе их второго поединка Миочич сумел подстроиться, внести коррективы в план на бой и одержать победу.

Как писал NEWS.ru, история трилогий в октагоне говорит о том, что тот, кто сравнивает счёт во втором поединке, становится победителем и всего противостояния.