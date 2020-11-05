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Кори Андерсон с победы дебютировал в Bellator

06:16, 06 ноября 2020 12
Кори Андерсон Кори Андерсон Фото: SIMON HASTEGRD/imago sportfotodienst/Global Look Press

В Анкасвилле (США) прошёл очередной турнир Bellator 251. В главном бою вечера бывший полутяжеловес UFC американец Кори Андерсон (14-5) победил техническим нокаутом Мелвина Манхуфа (32-15-1) из Нидерландов.

Андерсон сразу перевёл соперника в партер и потряс его ударами сверху. Во втором раунде история повторилась, но при этом американец очень жёстко бил локтями, что вынудило рефери в середине раунда остановить поединок.

В соглавном бою вечера тяжеловес Тайрелл Форчун победил единогласным решением судей Саида Соуму.

Как писал NEWS.ru, полномочия Василия Шестакова на посту президента Международной федерации самбо продлены до ноября 2025 года.

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