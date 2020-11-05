Кори Андерсон с победы дебютировал в Bellator

https://static.news.ru/photo/3384c7f6-1fe1-11eb-bc7a-fa163e074e61_660.jpgКори АндерсонФото: SIMON HASTEGRD/imago sportfotodienst/Global Look Press
В Анкасвилле (США) прошёл очередной турнир Bellator 251. В главном бою вечера бывший полутяжеловес UFC американец Кори Андерсон (14-5) победил техническим нокаутом Мелвина Манхуфа (32-15-1) из Нидерландов.
Андерсон сразу перевёл соперника в партер и потряс его ударами сверху. Во втором раунде история повторилась, но при этом американец очень жёстко бил локтями, что вынудило рефери в середине раунда остановить поединок.