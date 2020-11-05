Конор Макгрегор рассказал, почему хотел завершить карьеру летом 2020 года

https://static.news.ru/photo/71b90ee2-1f64-11eb-bf6a-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец смешанного стиля, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, почему объявил о завершении карьеры летом 2020 года. Он признался, что был недоволен планами UFC на его счёт.

В июне Конор в третий раз заявил, что уходит из смешанных единоборств. Тогда он пояснял, что UFC отказал ему в бое с Джастином Гейтжи за титул временного чемпиона — без этого поединка Макгрегору было бы крайне сложно провести реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова, которого ирландец добивался. Однако теперь он раскрыл ещё одну причину.

После того, как меня проигнорировали в отношении трёх дат [для поединков], которые я предложил, я мог добавить ещё три даты. У меня бы получилось четыре боя за календарный год. Но мне не дали сражаться из-за отсутствия зрителей, и тогда я послал всё к чёрту. Четыре боя принесли бы 6 млн за трансляции — сколько потеряно? — приводит слова Конора The Independent.

Макгрегор имеет в виду вынужденные ограничения, на которые UFC пошёл из-за пандемии коронавируса. Он не скрывал своего разочарования в организации.

Последний его бой состоялся 18 января 2020 года. Макгрегор в первом раунде нокаутировал Дональда Серроне.

Ранее NEWS.ru писал о сумме, которую ирландский боец заработал за карьеру в смешанных единоборствах. Его общий гонорар составил более $15 млн.