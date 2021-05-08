Канело Альварес досрочно победил Сондерса и отстоял три чемпионских титула

https://static.news.ru/photo/5ce07426-b080-11eb-9826-96000091f725_660.jpg Сауль Альварес Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мексиканский боксёр, считающийся лучшим вне зависимости от весовых категорий Сауль Альварес (56-1-2, 37 КО) победил техническим нокаутом в восьмом раунде британца Билли Джо Сондерса (30-0, 14 КО) и отстоял чемпионские титулы WBC, WBA Super и WBO в среднем весе на турнире в Арлингтоне (США).

Альварес, считавшийся явным фаворитом до боя уже после пары стартовых раундов захватил инициативу в ринге и постепенно наращивал своё преимущество. К середине боя оно стало уже подавляющим, а самый большой урон Сондерс получил в восьмом раунде, после чего отказался от продолжения боя.

Для Сондерса, выступавшего ранее в основном в родных стенах, это поражение стало первым в карьере от самого серьёзного соперника, а Альварес укрепил своё наследие, как одного из величайших боксёров XXI века.

Как сообщалось ранее, чемпион мира по версии WBA и WBC во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) победил техническим нокаутом в третьем раунде турка Авни Йилдирима.