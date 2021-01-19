Как упрямый американец может испортить наследие Нурмагомедову

24 января в Абу-Даби два бывших соперника Хабиба Нурмагомедова — ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье — в очном противостоянии определят нового претендента на пока принадлежащий ему чемпионский титул. Как заявил российский обладатель пояса, он готов будет сразиться с кем-то из легковесов, если тот произведёт на него неизгладимое впечатление. При этом эта фраза адресована и участникам соглавного боя между Дэном Хукером и Майклом Чендлером. Однако по-настоящему интересным и денежным для него может стать только поединок с Макгрегором. Судя по всему, вся история с красивым уходом и возвращением затевалась ради раскрутки супербоя и получения фантастических гонораров как бойцами, так и лигой. NEWS.ru разбирает предстоящий поединок претендентов и оценивает шансы Порье испортить фанатам праздник.

Реванш спустя шесть лет

Первый бой этих соперников состоялся осенью 2014 кода в полулёгком весе, когда оба были далеки от звёздного статуса. Ирландец проводил всего четвёртый поединок в UFC, но сметал всех оппонентов на своём пути, и ему прочили карьеру суперзвезды. Порье, напротив, считался крепким середняком и очередной ступенькой Макгрегора на пути к титулу.

Тогда ещё худой и быстрый Конор сначала подготовил почву для атаки ударами ногами с дистанции. Порье несколько раз встретил соперника жёсткими ударами с левой, однако американец выглядел слишком зажатым и обречённым, а Макгрегор, напротив, невероятно уверенным в себе. Развязка наступила на исходе второй минуты, когда Конор после очередной фразы в адрес соперника (привычка ирландца разговаривать во время боя появилась уже тогда) срубил его левым боковым в висок и, не давая прийти в себя, быстро добил на настиле.

Вскоре Макгрегор забрал чемпионские пояса в полулёгком и лёгком весе и стал главной звездой ММА всех времён, а Порье ещё долго и упорно карабкался к своей вершине — временного чемпиона. Оба соперника единственные поражения в лёгком дивизионе потерпели от Хабиба Нурмагомедова, сдавшись после удушающих приёмов россиянина. При этом после этих оплошностей они одержали победы над топовыми оппонентами и сейчас по праву разыграют чемпионский титул.

Макгрегор — фаворит, но время сыграет против него

В противостоянии таланта и трудяги прогнозы общественности всегда на стороне первого. Букмекеры считают Конора фаворитом, а на его соперника принимают ставки с коэффициентами 3-3,5. Вряд ли кто-то из оппонентов решит прибегнуть к борьбе и переводам в партер. Потрясающая чувствительность, скорость и ударная мощь Макгрегора позволяют ему рассчитывать на быстрый нокаут почти с любым соперником, а потому для Дастина первые два раунда могут стать сущим кошмаром, который будет важно пережить. После экватора пятираундового поединка выносливость ирландца падает, чем в своё время умело воспользовался Нейт Диас, а потому у него могут начаться проблемы и здесь.

Шансы Бриллианта (прозвище Порье. — NEWS.ru) во многом зависят не от него самого, а от того, в каком состоянии находится ирландец, который в последний раз выходил в октагон год назад и быстро нокаутировал Дональда Серроне. Дастин славится своей стойкостью, волей к победе и способностью переломить ход трудного боя, что он и показал в последнем поединке с Дэном Хукером, который получился упорным и кровавым. Говоря о тактике на бой с Конором, он подчёркивает, что его задача — пережить стартовый натиск и затащить схватку в поздние раунды. Примечательно, что в роли основного спарринг-партнёра американца выступает готовящийся к дебюту в UFC россиянин Александр Шаблий. Однако другой одноклубник Порье по American Top Team Алексей Олейник считает фаворитом ирландца.

У Макгрегора больше шансов, потому что он более скоростной. Уникальная взрывная скорость — его главное преимущество. Если бы у них была равная скорость, то они были бы равны и в ударной технике, и в борьбе, но Макгрегор быстрее. Если бой продлится до третьего раунда, то Порье будет намного легче и у него даже появятся хорошие шансы на победу. Выглядел он в нашем лагере неплохо. Посмотрим, чему его научил Саша Шаблий, — рассказал Олейник NEWS.ru.

Жертва Порье поприветствует в октагоне легенду Bellator

О соглавном поединке стоит упомянуть лишь вскользь. Скорее небо упадёт на землю, чем Хабиб решит подраться с кем-то из этих парней, которые далеки от звёздного статуса, или с ожидающим решения Нурмагомедова бразильцем Шарлесом Оливейрой (если Хабиб оставит титул, бразилец сразится за него с победителем боя Макгрегор — Порье). Шансы соперников оцениваются как равные. Новозеландец Хукер закатил два ярких боя подряд с Джастином Порье и Полом Фельдером, а потому может выдать и третью феерию, благо Чендлер тоже любит порубиться. На стороне Дэна будет преимущество в габаритах и ударной мощи, однако Майкл лучше себя чувствует в борьбе.

Примечательно, что американец, владевший трижды поясом Bellator и стоявший практически у истоков первой организации, использующей круглую клетку, мог подраться за титул с ходу. В противостоянии Нурмагомедова и Джастина Гейтжи он был третьим не лишним, а запасным, и мог выйти в октагон в случае травмы кого-то из соперников. При этом Чендлер подводил себя к поединку и за день до турнира сделал вес, за что также получил определённый гонорар.

vk.com/dustinpoirierufc

Хабиб может вернуться только ради Конора

Очевидно, что красивый уход Нурмагомедова и намёки на возвращение ради очень большого гонорара говорят о том, что для себя он оставил дверь в клетку незакрытой и ради красивой цифры 30-0 и примерно такого же количества миллионов в американской валюте готов ещё раз помучить себя тренировочным лагерем и убийственной весогонкой. Однако смысл тратить такие деньги Дэйну Уайту будет только в одном случае, если соперником Хабиба в другой половине октагона станет Макгрегор.

Ирландец — единственный человек, который может делать большую кассу на продажах PPV, а Хабиб — именно тот соперник, новая встреча с которым поможет ему побить рекорд UFC всех времён по продажам. Скорее всего, Нурмагомедов уже согласен на бой с ним, но выдерживает гроссмейстерскую паузу, чтобы не пообещать вернуться раньше времени, ведь в случае победы Порье в этом не будет никакого смысла. Бриллиант оказался в положении, когда вся UFC и почти весь мир будут болеть против него, но разве ему привыкать плыть против течения? 24 января он сделает всё для очередной победы, даже если для этого придётся убить курицу, несущую золотые яйца, и оставить Хабиба без яркого финала своей карьеры.