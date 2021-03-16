Исмаилов пообещал побить Минеева в клетке, а потом на улице

https://static.news.ru/photo/a9cecee6-8672-11eb-9516-96000091f725_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал о плане избить коллегу Владимира Минеева в 2021 году.

Я же сказал — в сентябре будет бой. Почему меня никто не слышит? В конце сентября мы будем драться. Когда у нас пройдёт спортивное противостояние, я его буду бить на улице. Я выиграю у него в бою, а потом, где бы я его ни увидел, я его буду бить, — сказал Исмаилов на YouTube-канале USACHEV TV.

Исмаилов добавил, что для него противостояние с Минеевым — личное, потому что он задел и оскорбил его.

Первый бой Исмаилов и Минеев провели в 2018 году. Поединок продлился пять раундов и завершился ничьей. Реванш запланирован на сентябрь 2021 года после того, как Исмаилов подписал контракт с Fight Nights.

В феврале cтали известны гонорары Исмаилова и Минеева в реванше, о чём писал NEWS.ru.