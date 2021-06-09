16+

Рубрики

Медиа

Архив

Саламат Исбулаев
Единоборства

Чемпион России по ММА: в Европе легко относятся к неудачам, не то что у нас

Саламат Исбулаев — о Емельяненко и Яне, сравнении с земляком из UFC и переходе в профессионалы
11:13, 10 июня 2021
Фото: instagram.com/_isbulaevsalamat
NEWS.ru

На прошедшем в Кемерово чемпионате России оренбургский спортсмен Саламат Исбулаев не только завоевал золотую медаль, но и показал одно из самых ярких выступлений, заслужив похвалу как президента Союза ММА России Радмира Габдуллина, так и старшего тренера сборной Геннадия Капшая. В эксклюзивном интервью NEWS.ru перспективный боец рассказал о своём пути в любительском спорте и планах продолжать карьеру в профессионалах.

«Ударная техника мне больше нравится, из-за более острых ощущений»

— Вы изначально занимались смешанными единоборствами. Почему выбрали именно этот вид спорта?

— Оказался в секции я в 15 лет, причём изначально думал, что хожу заниматься самбо, а уже после трёх недель занятий выступил на первых соревнованиях. Мы тренировали именно смешанные единоборства, всё в комплексе, и я продолжаю заниматься и по сей день в том же самом зале.

— С вами работают те же тренеры?

— Да. Олег Викторович Куликов и Алексей Александрович Жиганов. С ними я работаю с детства и по сей день.

— Что вы знали до 15 лет о смешанных единоборствах? За кем из известных бойцов следили?

— Конечно следил. Первое знакомство произошло на японском канале, где показали какой-то турнир с участием Вячеслава Василевского. Через пару лет я сам уже дрался в финале одного из самых первых своих турниров и вспомнил, что смотрел по телевизору эти соревнования раньше. Ощущения были очень прикольные. Всегда знал Фёдора Емельяненко и следил за его боями, а о Хабибе Нурмагомедове узнал, когда он попал в топ UFC.

— Насколько тяжело вам далась победа на чемпионате России в Кемерово, ведь два года назад у вас не получилось выиграть, хотя вы подавали большие надежды уже тогда?

— Эта победа долгожданная, потому что это был мой второй чемпионат России, а мечтал на нём победить я с 2015 года. Я выигрывал турниры на области, потом на федеральном округе. Если сравнить нынешнюю мою форму с 2019 годом, то сейчас я чувствую себя более готовым и с хорошей мотивацией. Чувствую, что уже пришло время и я созрел и окреп как мужчина и лучше готов.

— Ударная техника — ваша сильная сторона?

— Прежде всего считаю себя бойцом-универсалом. Я могу побороться и в партере. Но ударная техника мне больше импонирует в силу более острых ощущений, когда вошёл в атаку, уклонился и снова вошёл в атаку. Людям тоже такой бой нравится, они считают его более зрелищным.

— Вас часто сравнивают с Дамиром Исмагуловым, который тоже имеет казахские корни, выступает в том же весе и схож по стилю?

— Да, сравнивают, но это мне не очень нравится, мы с ним разные всё-таки.

— Лично с ним знакомы? Доводилось тренироваться вместе?

— Мы знакомы и даже тренировались одно время, когда он готовился к бою в UFC. Когда я начинал любительскую карьеру, он также входил в сборную Оренбургской области, ездил на соревнования на чемпионат и Кубок России.

instagram.com/_isbulaevsalamat

«Считаю, что уверенно выиграл все бои и выступил по кайфу»

— У вас есть планы перейти в профессиональные бои?

— Мы общались с тренером на эту тему и планируем туда двигаться по завершении этого сезона. Хотелось бы переходить уже в ранге чемпиона мира, но прежде всего я хотел бы выиграть чемпионат России. Чемпионом Европы я уже был, понял, что биться там можно, а вот чемпионат России был моим главным стартом.

— Чемпионат России было выиграть сложнее, чем чемпионат Европы?

— Да, потому что все соперники на чемпионате России живут спортом и стремятся к победе. В Европе более легко относятся к неудачам. Проиграл — да и ладно. Не зацикливаются на этом.

— Какой поединок в Кемерово был самым сложным?

— Все поединки были интересны по-своему. В первом бою был опасный грепплер, с которым нужно было осторожно действовать в партере. Первую победу он одержал треугольником. Второй соперник был более универсальный. Он хорошо бил и боролся, а в финале был очень крепкий парень, который постоянно тянул в партер. Каждый соперник по-своему был опасен.

— После полуфинального боя дагестанский тренер выражал своё недовольство судьям. Насколько вы уверены в победе в том бою?

— Считаю, что все бои выиграл уверенно. Никаких даже сомнений у меня не было в их исходе. Считаю, что показал в них всю красоту ММА.

— Вы думали, как будете представлять себя публике в профессионалах? Под какую мелодию выходить, какой имидж использовать?

— Ещё не знаю этого. Пока ещё не определился, где буду дебютировать, под какую музыку. Даже на этом турнире я долго думал, под какую музыку выходить в финале. Не был ещё к этому готов. Просто выступил по кайфу и всё. К тому же в финал надо сначала выйти, а то если бы заранее начал загадывать и готовить мелодию, мог бы и не попасть.

— Кто из российских бойцов вам нравится и кого видите в ближайшее время с поясом UFC?

— Мне больше импонирует Пётр Ян, который уже становился чемпионом UFC и может вернуть себе этот титул. Нравится мне Магомед Анкалаев, который вышел из любителей, потом стал чемпионом лиги «Ахмат» и сейчас в UFC идёт на хорошей серии побед. Пример Анкалаева показывает, что любительские ММА дают нам дорогу в профессиональный спорт и можно через них дойти до самых вершин. Но при этом далеко не все чемпионы мира среди любителей выходят на высокий профессиональный уровень.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео