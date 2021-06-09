Чемпион России по ММА: в Европе легко относятся к неудачам, не то что у нас

На прошедшем в Кемерово чемпионате России оренбургский спортсмен Саламат Исбулаев не только завоевал золотую медаль, но и показал одно из самых ярких выступлений, заслужив похвалу как президента Союза ММА России Радмира Габдуллина, так и старшего тренера сборной Геннадия Капшая. В эксклюзивном интервью NEWS.ru перспективный боец рассказал о своём пути в любительском спорте и планах продолжать карьеру в профессионалах.

«Ударная техника мне больше нравится, из-за более острых ощущений»

— Вы изначально занимались смешанными единоборствами. Почему выбрали именно этот вид спорта?

— Оказался в секции я в 15 лет, причём изначально думал, что хожу заниматься самбо, а уже после трёх недель занятий выступил на первых соревнованиях. Мы тренировали именно смешанные единоборства, всё в комплексе, и я продолжаю заниматься и по сей день в том же самом зале.

— С вами работают те же тренеры?

— Да. Олег Викторович Куликов и Алексей Александрович Жиганов. С ними я работаю с детства и по сей день.

— Что вы знали до 15 лет о смешанных единоборствах? За кем из известных бойцов следили?

— Конечно следил. Первое знакомство произошло на японском канале, где показали какой-то турнир с участием Вячеслава Василевского. Через пару лет я сам уже дрался в финале одного из самых первых своих турниров и вспомнил, что смотрел по телевизору эти соревнования раньше. Ощущения были очень прикольные. Всегда знал Фёдора Емельяненко и следил за его боями, а о Хабибе Нурмагомедове узнал, когда он попал в топ UFC.

— Насколько тяжело вам далась победа на чемпионате России в Кемерово, ведь два года назад у вас не получилось выиграть, хотя вы подавали большие надежды уже тогда?

— Эта победа долгожданная, потому что это был мой второй чемпионат России, а мечтал на нём победить я с 2015 года. Я выигрывал турниры на области, потом на федеральном округе. Если сравнить нынешнюю мою форму с 2019 годом, то сейчас я чувствую себя более готовым и с хорошей мотивацией. Чувствую, что уже пришло время и я созрел и окреп как мужчина и лучше готов.

— Ударная техника — ваша сильная сторона?

— Прежде всего считаю себя бойцом-универсалом. Я могу побороться и в партере. Но ударная техника мне больше импонирует в силу более острых ощущений, когда вошёл в атаку, уклонился и снова вошёл в атаку. Людям тоже такой бой нравится, они считают его более зрелищным.

— Вас часто сравнивают с Дамиром Исмагуловым, который тоже имеет казахские корни, выступает в том же весе и схож по стилю?

— Да, сравнивают, но это мне не очень нравится, мы с ним разные всё-таки.

— Лично с ним знакомы? Доводилось тренироваться вместе?

— Мы знакомы и даже тренировались одно время, когда он готовился к бою в UFC. Когда я начинал любительскую карьеру, он также входил в сборную Оренбургской области, ездил на соревнования на чемпионат и Кубок России.

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«Считаю, что уверенно выиграл все бои и выступил по кайфу»

— У вас есть планы перейти в профессиональные бои?

— Мы общались с тренером на эту тему и планируем туда двигаться по завершении этого сезона. Хотелось бы переходить уже в ранге чемпиона мира, но прежде всего я хотел бы выиграть чемпионат России. Чемпионом Европы я уже был, понял, что биться там можно, а вот чемпионат России был моим главным стартом.

— Чемпионат России было выиграть сложнее, чем чемпионат Европы?

— Да, потому что все соперники на чемпионате России живут спортом и стремятся к победе. В Европе более легко относятся к неудачам. Проиграл — да и ладно. Не зацикливаются на этом.

— Какой поединок в Кемерово был самым сложным?

— Все поединки были интересны по-своему. В первом бою был опасный грепплер, с которым нужно было осторожно действовать в партере. Первую победу он одержал треугольником. Второй соперник был более универсальный. Он хорошо бил и боролся, а в финале был очень крепкий парень, который постоянно тянул в партер. Каждый соперник по-своему был опасен.

— После полуфинального боя дагестанский тренер выражал своё недовольство судьям. Насколько вы уверены в победе в том бою?

— Считаю, что все бои выиграл уверенно. Никаких даже сомнений у меня не было в их исходе. Считаю, что показал в них всю красоту ММА.

— Вы думали, как будете представлять себя публике в профессионалах? Под какую мелодию выходить, какой имидж использовать?

— Ещё не знаю этого. Пока ещё не определился, где буду дебютировать, под какую музыку. Даже на этом турнире я долго думал, под какую музыку выходить в финале. Не был ещё к этому готов. Просто выступил по кайфу и всё. К тому же в финал надо сначала выйти, а то если бы заранее начал загадывать и готовить мелодию, мог бы и не попасть.

— Кто из российских бойцов вам нравится и кого видите в ближайшее время с поясом UFC?

— Мне больше импонирует Пётр Ян, который уже становился чемпионом UFC и может вернуть себе этот титул. Нравится мне Магомед Анкалаев, который вышел из любителей, потом стал чемпионом лиги «Ахмат» и сейчас в UFC идёт на хорошей серии побед. Пример Анкалаева показывает, что любительские ММА дают нам дорогу в профессиональный спорт и можно через них дойти до самых вершин. Но при этом далеко не все чемпионы мира среди любителей выходят на высокий профессиональный уровень.