Холм не оставила шансов Алдане в главном бою турнира UFC в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/87eae0f8-0602-11eb-82f7-fa163e074e61_660.jpg Холли Холм Фото: Hans Gutknecht/Global Look Press

В главном бою очередного турнира UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби экс-чемпионка UFC американка Холли Холм (14-5) победила по очкам мексиканку Ирен Алдану (12-6).

Холм начала бой в привычном контратакующем стиле и за счёт отличного чувства дистанции не позволяла сопернице наносить урон, а в концовке первого раунда американка отметилась тейкдауном. Холм и дальше перестреливала соперницу с дистанции, периодически переводя бой в партере, а мексиканка не могла изменить ход боя. В третьем раунде Холм провела эффективную серию ударов из доминирующей позиции в партере.

В концовке боя Холм стала чаще попадать ногами по корпусу, а Алдана просто шла вперёд без всяких шансов на успех, нанося с каждым раундом всё меньше точных ударов. Американка при этом избегала рискованных разменов ударами и не старалась любой ценой нокаутировать соперницу. По итогам пяти раундов все трое судей отдали закономерную победу Холм со счётом 50:45 (двое) и 50:44.

Соглавный поединок в тяжёлом весе завершился победой единогласным решением судей бразильца Карлоса Фелипе над Йорганом де Кастро из Кабо-Верде.

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