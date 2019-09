После своей победы над американцем Дастином Порье, Хабиб пообещал, что продаст футболку, в которой боролся, и передаст средства в фонд соперника The Good Fight Foundation, помогающий детям Африки, страдающим от нехватки питьевой воды.

Thank you @TeamKhabib for your generous donation to The Good Fight and for being a man of your word. Your contribution is going to help so many people! #champion pic.twitter.com/TUA0CVVoW8