Хабиб Нурмагомедов впервые написал пост о смерти отца

https://static.news.ru/photo/a488fb0e-cc74-11ea-ae8a-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя три недели после смерти своего отца, тренера Абдулманапа Нурмагомедова, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вернулся в Instagram и написал трогательный пост о покойном.

Боец вспомнил суру Корана, в которой говорится о необходимости почитать своих родителей и делать им добро, не гневаться на них, если оба они или один из них достигнут старости. Также он написал, что Нурмагомедов-старший научил чемпиона практически всему, что он умеет.

Тебя будет не хватать, Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице... Надеюсь, ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей — довольство Аллаха, — закончил Нурмагомедов.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Абдулманап Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Траурную церемонию посетил глава Чечни Рамзан Кадыров, который выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что в организации пока не будут беспокоить российского бойца Хабиба Нурмагомедова в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.