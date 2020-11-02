Хабиб Нурмагомедов назвал имя следующего «короля лёгкого веса»

https://static.news.ru/photo/134fbdf8-1d0a-11eb-b461-fa163e074e61_660.jpg Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов Фото: islam_makhachev/instagram.com

Российский непобеждённый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал имя бойца, который, по его мнению, станет новым лидером в этой весовой категории. Хабиб считает, что отличные перспективы имеет его соотечественник Ислам Махачев.

В официальном аккаунте UFC в Instagram опубликован анонс боя Махачева с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом. Хабиб оставил комментарий под этой записью.

Новый король лёгкого веса, — написал Нурмагомедов, очевидно, имея в виду Махачева.

На счету Ислама Махачева 19 поединков в смешанных единоборствах при 18 победах. Его поединок с Дос Аньосом станет главным событием турнира UFC Fight Night 182, который пройдёт в Лас-Вегасе 14 ноября.

Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт выразил надежду, что Хабиб Нурмагомедов передумает завершать карьеру и вернётся в октагон. Уайт рассказал, что Хабиб обсудит этот вопрос со своей мамой. Она ранее просила его не драться после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.