В первом раунде Аскаров уверенно опережал соперника в стойке и отправил его в стоячий нокдаун. Во-второй и третьей пятиминутках американцу удалось выровнять бой и даже бросить своего оппонента, однако Аскаров действовал напористее и агрессивнее. По итогам трёх раундов ему отдали победу все судьи со счётом 30:27 (двое) и 29:28.

Для оставшегося непобеждённым Аскарова это первая победа в UFC после ничьей в дебютном поединке с Брэндоном Морено.