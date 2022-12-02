Глава промоушена «Наше дело» дал прогноз на бой Шлеменко — Исмаилов Глава промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян считает, что Шлеменко сможет удивить Исмаилова

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко, исполнительный директор Лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко и боец ММА Магомед Исмаилов (слева направо)

Глава бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян дал NEWS.ru прогноз на бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова. По его мнению, Исмаилова не стоит заранее записывать в фавориты, поскольку Шторм способен удивить оппонента и одержать верх в стойке. Поединок пройдет 3 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 13.

Хоть многие эксперты считают фаворитом Исмаилова, я уверен, Шторм сумеет всех удивить. Как известно, у Магомеда есть проблемы с выносливостью, трудности Саше он сможет устроить в первых двух раундах. Я думаю, Магомед попробует забрать поединок за счет своей борьбы, но после третьего раунда Шлеменко преподнесет Маге сюрприз и попробует перебить его в стойке, — предположил Арутюнян.

Он добавил, что лично знаком со Шлеменко и точно знает, что тот просто так не уступит.

Исмаилов и Шлеменко подерутся за специальный пояс RCC.

В послужном списке Шлеменко 61 победа при 14 поражениях. 26 августа в Екатеринбурге 38-летний россиянин проиграл сербу Александру Иличу нокаутом на 21-й секунде боя, пропустив удар коленом в голову.

7 октября в Москве Исмаилов также проводил бой с Иличем и победил серба единогласным решением судей. Для 36-летнего россиянина та победа стала 17-й в карьере при трех поражениях.