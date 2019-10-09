https://static.news.ru/photo/ee02da24-ea9e-11e9-96d5-fa163e074e61_660.jpg Герман Титов Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов ответил на обвинения в допинге российского боксёра таджикского происхождения Шавката Рахимова командой южноафриканца Азинги Фузиле.

Команда Фузиле обвинила Рахимова в использовании запрещённых нюхательных препаратов между седьмым и восьмым раундами боя, который прошёл в ЮАР 29 сентября и закончился победой россиянина. Титов отметил, что команда Рахимова вместе с президентом IBF Дэрилом Пипплзом после поединка больше 1,5 часов ждала допинг-офицеров, однако они так и не появились.

После того как закончился бой, мы были в раздевалке и ждали проверки на допинг. Работа антидопингового агентства на таком поединке обязательна. Через полтора часа ожидания мы обратились к президенту IBF, который сказал, что контроля не будет, поскольку организаторы не заказали проверку, — сказал Титов, слова которого приводит пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Титов также отметил, что в организации поединка было ещё несколько нарушений, а Рахимов до сих пор не получил полного гонорара за поединок, хотя уже прошло больше недели.

Шавкат — чистый боксёр, он входит в рейтинг WBC и регулярно подвергается внезапным проверкам. Естественно, что он готов был пройти его и в этот раз, но со стороны ЮАР были жёстко нарушены все правила. Мы уже обратились в IBF с просьбой разобраться в ситуации, — добавил Титов.

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