Футболист «Реала» Рамос бросил вызов Макгрегору

https://static.news.ru/photo/8a8d2aae-34c5-11eb-956c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergio Ramos/wikipedia.org

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос бросил вызов бойцу смешанного стиля, экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору. Об этом он объявил на своей странице в Instagram.

Как только ты будешь готов, Конор, — написал футболист под видео из тренажёрного зала.

NEWS.ru писал, что следующий бой Конор Макгрегор проведёт с Дастином Порье. Поединок состоится 23 января на турнире UFC 257.

Ирландец и американец уже бились под эгидой UFC в 2014 году, тогда поединок закончился нокаутом в первом раунде, победил Макгрегор.

В активе 32-летнего ирландца 21 победа и четыре поражения. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях: лёгкой и полулёгкой.

34-летний Рамос — капитан Реала и сборной Испании. В составе клуба он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании, в составе национальной команды — чемпионат мира-2010 и чемпионаты Европы-2008 и 2012.