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Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Егоров рассказал, что получил право на бой с обладателем пояса WBA Super французом Арсеном Гуламиряном после победы над чехом Василем Дуцаром.

Следующий бой должен стать чемпионским с Арсеном Гуламиряном, если не случится никаких форс-мажоров. Он хороший, обученный и крепкий боксёр. Ничего плохого сказать про него не могу, — рассказал Егоров в...