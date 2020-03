Как сообщает обозреватель портала MMAFighting.com Стив Маррокко, в качестве места проведения турнира рассматриваются города Флориды Орландо, Тампа и Джексонвилль.

Industry source just told me UFC in active talks to hold UFC 249 in Florida using same setup as Combat Night event. Orlando, Tampa and Jacksonville mentioned as potential hosts.