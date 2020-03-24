https://static.news.ru/photo/acb1f29e-6e79-11ea-85b6-fa163e074e61_660.jpgХабиб НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Руководство Ultimate Fighing Championship рассматривает штат Флорида как приоритетный вариант для проведения турнира UFC 249, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Как сообщает обозреватель портала MMAFighting.com Стив Маррокко, в качестве места проведения турнира рассматриваются города Флориды Орландо, Тампа и Джексонвилль.
Industry source just told me UFC in active talks to hold UFC 249 in Florida using same setup as Combat Night event. Orlando, Tampa and Jacksonville mentioned as potential hosts.
Ранее в качестве альтернативного места проведения турнира 18 апреля, изначально запланированного в Бруклине, рассматривались Объединённые Арабские Эмираты.
Как сообщал NEWS.ru, Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, заявил, что хотел бы, чтобы бой сына с американцем Тони Фергюсоном состоялся в Москве.