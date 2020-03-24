Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Ultimate Fighing Championship рассматривает штат Флорида как приоритетный вариант для проведения турнира UFC 249, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Как сообщает обозреватель портала MMAFighting.com Стив Маррокко, в качестве места проведения турнира рассматриваются города Флориды Орландо, Тампа и Джексонвилль.

Ранее в качестве альтернативного места проведения турнира 18 апреля, изначально запланированного в Бруклине, рассматривались Объединённые Арабские Эмираты.

Как сообщал NEWS.ru, Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, заявил, что хотел бы, чтобы бой сына с американцем Тони Фергюсоном состоялся в Москве.

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