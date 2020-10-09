Фергюсон жёстко раскритиковал Порье за поединок с Макгрегором

https://static.news.ru/photo/7950ec88-0a47-11eb-b919-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: TonyFergusonXT/twitter.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон раскритиковал своего соотечественника Дастина Порье, который дал согласие на поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

По словам Фергюсона, Порье попросту «продался». Он также назвал Макгрегора «международным террористом».

Столько разговоров о любви к боям, а в итоге ты просто боишься остаться невостребованным. Забирай деньги, гордая фальшивка, — написал Фергюсон в Twitter.

What A Sell Out, Taking A Bribe From An International Terrorist. Good Job Kid. I Represent America. All That Talk About The Fight Game Only To Be Afraid & Be Left Behind Out Of The Loop. Take The Money & Be Proud Fake. pic.twitter.com/VpKamihpzI — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) October 8, 2020

Поединок между Порье и Макгрегором может состояться 12 ноября или 12 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что опасается снова пытаться организовать поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Организация пыталась провести бой между Тони и Хабибом уже пять раз, однако поединок так и не состоялся.