Федерация карате России назвала единственного кандидата на пост президента

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Российский боец ММА Марат Балаев раскритиковал Сергея Харитонова за то, что тот подал заявление в полицию на Адама Яндиева за избиение.

Я не могу, и многие не могут знать до конца, кто прав, а кто виноват, и никто не может судить со слов одной из сторон. Но последнее, что сделал Харитонов,...