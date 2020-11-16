Федерация карате России назвала единственного кандидата на пост президента

Глава Федерации карате России (ФКР) Сергей Цой стал единственным кандидатом на пост президента организации, следует из сообщения пресс-службы ФКР.
Единственным кандидатом на пост президента Федерации карате России является её действующий руководитель Сергей Цой, — говорится в сообщении.
Отчётно-выборная конференция ФКР намечена на 28 ноября. Срок подачи заявок на руководящие посты истёк за две недели до выборов.
Как ожидается, мероприятие пройдёт в очном формате в Олимпийском комитете России. Цой является главой ФКР с 1 октября 2016 года,
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