Муса Евлоев завоевал золото в греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев, выступающий в весовой категории до 97 кг, завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, победив в финале именитого армянина Артура Алексаняна.

Евлоев и Алексанян — два лучших борца этого веса последних лет. Артур побеждал в Рио и выиграл три чемпионата мира, но Муса выиграл два последних мировых первенства и не знал поражений последние три года. Евлоев активнее начал первый раунд и стал теснить соперника к концу ковра, чем добился постановки соперника в партер и попытался исполнить бросок. Довести его до конца не удалось, но российская сторона апеллировала, что армянин захватил россиянина за ногу. Челлендж был удовлетворён, и россиянин повёл уже 3:0, а после этого исполнил ещё и бросок на два балла.

Во втором периоде в партер поставили уже Евлоева, что дало шанс армянскому борцу, но при попытке провести приём он повредил ногу. В оставшиеся две минуты схватки Алексанян уже не смог ничего противопоставить россиянину.

В поединках за бронзовые награды в этой весовой категории успех праздновали поляк Тадеуш Михалик, досрочно одолевший венгра Алекса Сёке, и иранец Мохаммад Хади Сарави, взявший верх над финном Арви Саволайненом.

Как сообщалось ранее, российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов, выступающий в супертяжёлом весе, на Олимпиаде в Токио победил в поединке за бронзовую награду чилийца кубинского происхождения Ясмани Акосту.