«Этот бой неинтересен»: Хабиб высказался о поединке Емельяненко и Джигана

https://static.news.ru/photo/f5d3e8aa-c1f3-11eb-8641-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что его организацию Eagle FC не интересует проведение боя между тяжеловесом MMA Александром Емельяненко и рэпером Джиганом. Его слова передаёт Sport24.

Нам неинтересно такое направление боев. Как вы любите говорить — поп-мма. Мы особо в эту сторону не развиваемся. Этот бой нам как организаторам неинтересен. Со стороны можно будет посмотреть, — сказал Нурмагомедов.

Он отметил, что проблема этого поединка не в том, что ребята не могут найти площадку для проведения. Емельяненко и Джиган не могут найти людей, готовых заплатить за этот бой.

О поединке стало известно в начале марта этого года, когда оба предполагаемых соперника опубликовали в Instagram фотографию дуэли взглядов.

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