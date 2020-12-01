Если любишь — отпусти: Хабиба тащат в UFC, но у него новый бизнес

Хабиб Нурмагомедов снова прилетел в Абу-Даби — город, с которым у него связаны прекрасные воспоминания: там он провёл два последних боя и оба выиграл. На предпоследнем из них — с Дастином Порье — присутствовал отец. На этот раз Хабиб прибыл в Абу-Даби не драться, а встретиться с главой UFC Дэйной Уайтом. Предполагается, что тот будет уговаривать его возобновить карьеру, но есть и другие версии того, о чём будет беседа и чем она закончится.

Карьера или мама

Главная тема для разговора, по версии Уайта, — возобновление Нурмагомедовым карьеры. Как известно, после победы над Джастином Гейтжи Хабиб объявил о завершении выступлений в UFC, объяснив это обещанием, данным матери. По его словам, она не хочет, чтобы он выступал без отца. Мама даже была против поединка с Гейтжи, но его нельзя было отменить, так как процесс боя уже был запущен, и всё началось ещё до смерти Абдулманапа. Но больше выступать он не планировал.

Уайт верит, что сможет его переубедить. В нескольких интервью он говорил, что верит в возвращение Хабиба, так как его отец хотел, чтобы рекорд сына стал 30-0 (сейчас 29-0, обязательно должен случиться ещё один бой). Вот что Дэйна сказал перед новой встречей с Хабибом в Абу-Даби.

Я верю, что он вернётся. Я правда верю в это. В ближайшее время мы встретимся в Абу-Даби и я дам вам знать, как всё прошло. Очень скоро вы всё узнаете, — приводит слова Уайта BJ Penn.

Хабиб уже прибыл в Абу-Даби для этой встречи и выложил соответствующий пост в Instagram. Он сфотографировался на фоне «каменных джунглей».

Хейтеры бойца, коих в России великое множество, уже начали критиковать его за то, что он не держит слово, но на самом деле Хабиб ведь ещё ничего не объявлял. Ясно, что боец прилетел в Абу-Даби для разговора с главой UFC, но речь необязательно должна идти о возобновлении карьеры. И уж тем более, Хабиб необязательно даст согласие ещё на один бой.

А пока остаётся ждать. Кстати, уже завтра, 2 декабря, Хабиб будет встречаться с журналистами в Москве, где, вероятно, объявит о чём-то сенсационном. О чём же ещё, кроме возобновления карьеры, Нурмагомедов и Уайт могут договориться? Вариантов несколько.

Бизнес-вопросы

Главная новость последних дней, связанная с Хабибом, — бизнес, которым он начал заниматься. NEWS.ru писал, что боец выкупил лигу Gorilla Fighting Championship, которую он намерен переименовать, переформатировать и проводить турниры за пределами России, развивать перспективных бойцов.

По информации ММА-блогера и менеджера Азамата Бостанова, сумма сделки составила $1 млн. Промоушен будет называться Eagle Fighting Championship, по прозвищу Хабиба. Вот это, судя по всему, и есть основная тема для разговора бойца и промоутера. Дэйна Уайт лучше всех в мире знает, как раскручивать ММА-бои, как сделать из среднего проекта гигантский и при этом ещё и зарабатывать.

Уайт не в первый раз участвует в раскрутке проектов своих подопечных. Фанаты прекрасно помнят, как на пресс-конференцию перед боем Нурмагомедова с Макгрегором, которую посмотрели десятки миллионов людей по всему миру, Конор пришёл с бутылкой виски собственного бренда. Но если там услуга Уайта заключалась лишь в том, чтобы разрешить Конору показать свою продукцию, то в случае с Хабибом он может дать ему очень ценные советы. Самые ценные, которые начинающий глава ММА-промоушена только может получить.

Ещё сегодня стало известно о том, что Eagle Fighting Championship — не единственный проект Хабиба после завершения карьеры. Он также объявил об открытии мобильного оператора Eagle Mobile.

Сегодня — тот самый день. Как говорят на Западе, Today Is the Day. День большого запуска нашего оператора Eagle Mobile! Я действительно долго работал над тем, чтобы сервис был таким, каким я бы хотел пользоваться сам. Удобным для каждого, понятным для всех, честным и ответственным. Пока только Москва и область, но другие регионы не за горами. Это интересная и новая для меня задача, но тем лучше — ведь я уважаю достойные вызовы. Сегодня мы начинаем оформление SIM-карт, а значит, большое путешествие начинается. Присоединяйтесь, буду рад каждому!, — написал Хабиб в Instagram.

Вот и ещё одна тема, на которую наверняка говорили Нурмагомедов с Уайтом. И это — та тема, которая сейчас, наверняка, волнует Хабиба сильнее, чем рекорд 30-0. А будет ли 30-0? Это зависит только от бойца. Нет никаких сомнений, что Уайт этого хочет. Но Хабиб сейчас находится в том положении, когда решать будет только он. Денег спортсмен заработал достаточно, чтобы больше не выходить в октагон. Возвращение можно красиво продать, но сдержать данное матери обещание — ещё более красивый жест. Посмотрим, что выберет Хабиб, мяч на его стороне.