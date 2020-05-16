Емельяненко создал YouTube-канал с бывшим сокамерником

https://static.news.ru/photo/679a7cb4-97ad-11ea-a6ae-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко решил стать блогером.

Спортсмен объединился с бывшим сокамерником Виктором Мещенковым. Мужчины познакомились в Бутырской тюрьме. После освобождения новоиспечённые друзья создали совместный YouTube-канал под названием «Здрасьте, здрасьте, люди добрые!».

В описании канала говорится, что на нём будет освещаться «жизнь, работа, путешествия, спорт и отдых самого обсуждаемого бойца смешанных единоборств страны». На заставке стоит рисунок, на котором изображены Емельяненко и Мещенков.

16 мая вышел первый ролик. За десять часов видео посмотрели более 7 тысяч человек. Выпуск посвящён режиссёру Валерии Гай Германике.

Как писал NEWS.ru, в конце апреля Емельяненко последовал совету своего друга Рамзана Кадырова и побрился налысо, чтобы не беспокоиться о причёске во время самоизоляции.