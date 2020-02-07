Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своей тактике в поединке против Магомеда Исмаилова.
Бороться я не планирую, потому что это просто пустая трата сил. Многие борцы возятся, тратят силы, а потом их поднимают в стойку и добивают. Я никогда не загадываю, как выиграю, поэтому настраиваюсь на три раунда по пять минут, но буду стараться выиграть досрочно нокаутом, болевым или удушающим приёмом, — сказал Емельяненко на пресс-конференции.
Бой Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля в Москве на турнире компании Absolute Championship Akhmat.
Ранее Емельяненко заявил, что хочет сломать Исмаилову левое ухо и дать подзатыльник, писал NEWS.ru.
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