Бороться я не планирую, потому что это просто пустая трата сил. Многие борцы возятся, тратят силы, а потом их поднимают в стойку и добивают. Я никогда не загадываю, как выиграю, поэтому настраиваюсь на три раунда по пять минут, но буду стараться выиграть досрочно нокаутом, болевым или удушающим приёмом, — сказал Емельяненко на пресс-конференции.