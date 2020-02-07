https://static.news.ru/photo/7d6e73b4-49ca-11ea-b666-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что сделает с Магомедом Исмаиловым во время поединка.

Я буду проводить свою подготовку к избиению своего оппонента в клубе «Ахмат». Хочу сломать ему левое ухо. Я надаю ему аккуратных подзатыльников, как Мише Кокляеву. Я его вообще случайно вырубил, не хотел и жалею, что этот случай произошёл, — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

Исмаилов отметил, что его «большая голова много двигается, по ней будет тяжело попасть».

Она двигается конкретно под мои удары, — парировал Емельяненко.

Бой Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля в Москве на турнире компании Absolute Championship Akhmat.

Ранее российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал очередную выходку Александра Емельяненко, задержанного за мелкое хулиганство на семь суток, писал NEWS.ru.