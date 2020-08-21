Экс-чемпион UFC Джонс поздравил Немкова с победой в Bellator MMA

https://static.news.ru/photo/d50bdfca-e44e-11ea-bda0-fa163e074e61_660.jpg Джо Джонс Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший победитель UFC в полутяжёлом весе из США поздравил россиянина Вадима Немкова с чемпионством в той же весовой категории в Bellator MMA. Спортсмен опубликовал свои поздравления на официальной странице в социальной сети.

Он подметил, что у России, «видимо», теперь есть свой чемпион в полутяжёлом весе.

Поздравляю, — написал Джонс в Twitter.

Looks like Russia has a light heavyweight champion, congratulations — BONY (@JonnyBones) August 22, 2020

Ранее ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков победил техническим нокаутом во втором раунде Райана Бейдера и стал чемпионом Bellator.

Бойцы активно начали поединок, действуя на встречных курсах, а к середине первого раунда инициативу начал перехватывать Немков, но Бейдер ответил тейкдауном. Немков потряс Бейдера встречным ударом в начале второго раунда. Немков отправил Бейдера в глубокий нокдаун хай-киком и и продолжил добивать на настиле, пока рефери не остановил поединок.

Для 28-летнего россиянина это уже 12 победа за спортивную карьеру.

Как ранее писал NEWS.ru, в бою Немкову секундировал легендарный Фёдор Емельяненко, проигравший Бейдеру нокаутом в финале Гран-при в тяжёлом весе за 36 секунд.