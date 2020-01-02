https://static.news.ru/photo/78a9b64e-2d65-11ea-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) пуэрториканец Карлос Де Леон скончался в возрасте 60 лет в Нью-Йорке 1 января.

В заявлении на сайте WBC говорится о том, что смерть стала внезапной. По официальной версии, Де Леон скончался от сердечного приступа.

На профессиональном ринге Де Леон одержал 53 победы, из которых 33 — нокаутом, потерпел восемь поражений и один раз закончил поединок вничью.

Ранее бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни, писал NEWS.ru.